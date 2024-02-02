عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بها 68 غرفة نوم ومكث بها رؤساء العالم.. كواليس بيع أغلى فيلا في العالم

صدى البلد

تقدمت عائلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بعرض لبيع منتجعهم الفاخر في سردينيا، فيلا سيرتوسا، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، ونقلت عن مصادر في شركة الاستشارات العقارية "ديلس" المسؤولة عن عملية البيع. 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” تم تحديد سعر العقار بمبلغ 540 مليون دولار، وهو تقريبًا ضعف قيمته الحالية التي تم تقييمها في عام 2021 بمبلغ 260 مليون يورو.

txt

زوجة نجم الأهلي تثير إعجاب متابعيها فى أحدث إطلالة لها

txt

فلوس وشغل وعلاقات جديدة.. الأبراج الأكثر حظا في فبراير 2024

وأفادت المصادر أن عملية البيع ستكون خاصة ولن يتم الإعلان عنها علنًا. ويُفترض أن يكون هناك عدد من المليارديرات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة من بين المشترين المحتملين، بالإضافة إلى عدد من شركات الضيافة الفاخرة الدولية. 

ومن المقرر أن تبدأ جولات المعاينة في وقت لاحق من هذا الشهر، وتقع فيلا سيرتوسا تقع في مساحة تبلغ 110 هكتارًا على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سردينيا.

و تحتوي على 68 غرفة نوم، إضافة إلى وصول مباشر إلى البحر الأبيض المتوسط، وعدة حمامات سباحة وملاعب تنس، وأربعة بنغلات، وصالة ألعاب رياضية، ودفيئة، ومدرج للفعاليات.

اشترى برلسكوني الملكية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وقام بإعادة بنائها وتوسيعها بالكامل. واستضاف العديد من السياسيين المهمين في هذا المنتجع، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتمتلك عائلة برلسكوني العديد من العقارات في إيطاليا وخارجها. ووفقًا لتقارير إعلامية، ستكون فيلا سيرتوسا واحدة من العقارات التي ستعرض للبيع في المستقبل القريب،حيث أصبحت صيانتها مكلفة بشكل متزايد.

ومع ذلك، ستبقى بعض العقارات في حوزة العائلة، حيث ستتم تقسيم الملكية بين خمسة من أبناء برلسكوني.

يمتلك رجل الأعمال ورئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني تاريخًا طويلًا من النجاح في مجال الأعمال والسياسة، وقد كان لديه تأثير كبير على الساحة السياسية الإيطالية. وتعتبر فيلا سيرتوسا إحدى العقارات البارزة والفاخرة التي تعكس تراثه الثقافي والسياسي.

500 مليون دولار الاستشارات العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

ترشيحاتنا

عيد الشرطة الــ72.. الداخلية تنظم رحلة ترفيهيه لأسر الشهداء بالمعالم السياحية| صور

الخارجية الفلسطينية تدين دعوة المتطرف سموتريتش بشأن بناء مستوطنات في الضفة الغربية

الصحة: تفعيل منظومة الرسائل النصية للتطعيمات المجانية بدايةً من فبراير الجاري

بوريل: مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر مختلفة عن حارس الازدهار

الداخلية تطارد تجار العملة.. ضبط 26 قضية بقيمة 14,5 مليون جنيه

مصرع فرنسيان وإصابة آخرين في هجوم روسي بأوكرانيا.. وماكرون يعلق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

فيديو

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ