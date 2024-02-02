بها 68 غرفة نوم ومكث بها رؤساء العالم.. كواليس بيع أغلى فيلا في العالم

تقدمت عائلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بعرض لبيع منتجعهم الفاخر في سردينيا، فيلا سيرتوسا، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، ونقلت عن مصادر في شركة الاستشارات العقارية "ديلس" المسؤولة عن عملية البيع.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” تم تحديد سعر العقار بمبلغ 540 مليون دولار، وهو تقريبًا ضعف قيمته الحالية التي تم تقييمها في عام 2021 بمبلغ 260 مليون يورو.

وأفادت المصادر أن عملية البيع ستكون خاصة ولن يتم الإعلان عنها علنًا. ويُفترض أن يكون هناك عدد من المليارديرات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة من بين المشترين المحتملين، بالإضافة إلى عدد من شركات الضيافة الفاخرة الدولية.

ومن المقرر أن تبدأ جولات المعاينة في وقت لاحق من هذا الشهر، وتقع فيلا سيرتوسا تقع في مساحة تبلغ 110 هكتارًا على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سردينيا.

و تحتوي على 68 غرفة نوم، إضافة إلى وصول مباشر إلى البحر الأبيض المتوسط، وعدة حمامات سباحة وملاعب تنس، وأربعة بنغلات، وصالة ألعاب رياضية، ودفيئة، ومدرج للفعاليات.

اشترى برلسكوني الملكية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وقام بإعادة بنائها وتوسيعها بالكامل. واستضاف العديد من السياسيين المهمين في هذا المنتجع، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتمتلك عائلة برلسكوني العديد من العقارات في إيطاليا وخارجها. ووفقًا لتقارير إعلامية، ستكون فيلا سيرتوسا واحدة من العقارات التي ستعرض للبيع في المستقبل القريب،حيث أصبحت صيانتها مكلفة بشكل متزايد.

ومع ذلك، ستبقى بعض العقارات في حوزة العائلة، حيث ستتم تقسيم الملكية بين خمسة من أبناء برلسكوني.

يمتلك رجل الأعمال ورئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني تاريخًا طويلًا من النجاح في مجال الأعمال والسياسة، وقد كان لديه تأثير كبير على الساحة السياسية الإيطالية. وتعتبر فيلا سيرتوسا إحدى العقارات البارزة والفاخرة التي تعكس تراثه الثقافي والسياسي.