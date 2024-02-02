زوجة نجم الأهلي تثير إعجاب متابعيها فى أحدث إطلالة لها

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، انظار متابعيها فى أحدث إطلالاتها، ونشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت هدير مندور بإطلالة جذابة، مرتدية توب انيق مجسم باللون "الأسود"، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت "مندور" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها الاشقر منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، واللون الروز في الشفاه.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.