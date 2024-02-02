أستاذ علوم سياسية:حديث بريطانيا عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية كلام في الهواء

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن بريطانيا إذا كانت جادة فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية فهناك خطوة بسيطة يجب أن تأخذها وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإذا فعلت ذلك فهذا يعني أنها جادة في هذا الموضوع، كما أنها تستطيع أن تقوم لإسرائيلي إذا واصلتم الاستيطان ولم تتجهوا إلى حل الدولتين سيكون هناك عقوبات اقتصادية عليها.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا دولة مهمة اقتصاديا وإسرائيل تحتاج علاقاتها سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية من خارج الاتحاد مثل بريطانيا، وبالتالي حديث لندن كلام في الهواء، خاصة أنها تقول إنها ستدرس هذا الموضوع، مردفا: "ماذا ينتظرون؟".

إحسان الخطيب: أتوقع ألا تتخذ بريطانيا خطوة الأعتراف بدولة فلطسينية

وأشار إلى أن اتفاقية أسلو منذ 1993، والمستوطنين كانوا 100 ألف أصبحوا 750 ألفا، وبريطانيا لا تتخذ أي إجراء دون التشاور مع أمريكا، لأنهما تحالفا واحد، متوقعا ألا تتخذ بريطانيا خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية دون التنسيق مع الولايات المتحدة، واللوبي الصهيوني في أمريكا قوي وله تأثير.