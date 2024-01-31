إعلان مهم من الخارجية الأمريكية بشأن سياسة بايدن حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن أوضحت منذ زمن أنها تدعم قيام دولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال رده على سؤال حول تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولفت “لقد كنا واضحين تمامًا أننا ندعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة … مع ضمانات أمنية لإسرائيل.. كانت هذه هي سياسة الولايات المتحدة لبعض الوقت".

وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان منذ فترة طويلة من بين الخيارات التي درستها الإدارات المتعاقبة، على الرغم من أن أياً منها لم يتخذ هذه الخطوة.

وأوضح ميلر أن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة وتعارض أي تقليص لمساحة أراضي غزة.

ولفت إلى أن عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا" مهم ولذلك يجب إجراء تحقيق ومحاسبة.

وفي تطور مهم، بدأ وزير الخارجية توني بلينكن مراجعة داخل وزارة الخارجية لاستكشاف الخيارات السياسية للاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بدولة فلسطينية بعد حرب غزة، كما كشف اثنان من المسؤولين الأمريكيين المطلعين لموقع أكسيوس.