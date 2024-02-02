مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن صلاح محسن

طرح مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق سؤالا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب مجدي عبد الغني :"تفتكروا إية سر تألق صلاح محسن مع كل الأندية إلا الأهلي ".





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافساتالمجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تمتأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.