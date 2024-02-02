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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم، باردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو شديد البرودة.

 ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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