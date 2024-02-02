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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نبدأ حربا.. رئيسي يتوعد كل من يحاول "الاستئساد" على إيران

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تبدأ حربا، لكنه تعهد بأنها "سترد بقوة" على كل من يستأسد عليها.

وقال رئيسي، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني اليوم، "لن نبدأ أي حرب.. لكن إذا أراد أحد الاستئساد علينا فسيتلقى ردا قويا".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الرئيس الإيراني قال في كلمة أمام أهالي محافظة هرمزكان جنوب البلاد، إن القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية في المنطقة لم ولن تشكل تهديداً لأي دولة، بل القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية في المنطقة توفر الأمن.

وأضاف، يمكن لدول المنطقة أن تعتمد على هذه القوة وتثق في قوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة.

وتابع، إن "العدو اليوم لا يريد أن يسمح لنا بالنمو الاقتصادي، لكننا قررنا أن يكون لدينا نمو في الإنتاج ونمو اقتصادي".

وأضاف، "في السابق، كلما أرادوا التحدث مع إيران، كانوا يتحدثون عن الخيار العسكري المطروح على الطاولة، لكنهم الآن يقولون إنه ليس لدينا أي نية للصراع مع إيران".

وشدد، "لقد قلنا مرات عديدة أننا لن نبدأ أي حرب، ولكن إذا أرادت أي دولة الاعتداء، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة".

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن مستشارا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني قتل في غارة إسرائيلية بالقرب من دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن إسرائيل نفذت ضربات جوية بالقرب من دمشق في وقت مبكر من هذا الصباح.

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