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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، عن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول لعام الدراسي الجاري لجميع الفرق والشعب .

وأكد الدكتور خالد قدري أنه سيتم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الاول التي سوف تعلن علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني، لافتا إلى أن النتجية ستعلن في مطلع شهر مارس القادم.

وأوضح عميد كلية تجارة أنه يجب علي الطلاب التأكد من تفعيل حسابهم علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني وكذلك سداد المصروفات الدراسية .

 

وكانت قد انطلقت ورش عمل حول ريادة الأعمال "Entrepreneurship Workshop" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس وهى موجهه لجميع طلاب جامعة عين شمس بجميع تخصصاتهم وذلك بهدف تحسين وتطوير مهارتهم والمساعدة في تحقيق اهدافهم وتطوير افكارهم ومشاريعهم البحثية وكيفية الخروج بمنتجات أولية لها خطة مالية ناجحة يمكن الأعتماد عليها لتحقيق أرباح.

ومنحتهم هذه الفرصة إستكشاف عالم ريادة الاعمال بأسلوب بسيط وعملي وفعال
ومن ضمن مكاسب ورش العمل ايضا 

1. تعليمهم كيفية تحليل المشاكل والتحديات المتعلقة بالاقتصاد المحلي، وإزاي ممكن استخدام التفكير التصميمي لإيجاد حلول فعّالة.

2. اكسابهم مهارات في تطبيق فكر ريادة الأعمال وكيفية تحويل أفكار جديدة إلى مشاريع حقيقية.

3. تعليمهم أهمية التعاون والعمل الجماعي في دعم الابتكار وتحقيق الأهداف المستدامة.

بحضور طلبة و طالبات من كليات (الأداب - البنات -العلوم -الحاسبات -الأثار- التجارة - التربية النوعية - الطب البشري -الأسنان- التمريض - الإعلام - الألسن - التربية -الصيدلة -الهندسة -الحقوق -الزراعة)

جامعة عين شمس كلية تجارة جامعة عين شمس نتائج الفصل الدراسى الاول الفصل الدراسي الأول

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