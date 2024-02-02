عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين دعوة المتطرف سموتريتش بشأن بناء مستوطنات في الضفة الغربية

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الجمعة، دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لعقد  اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة استعمارية بشكل نهائي، علمًا بأن تلك المحادثات بحاجة إلى قرار من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الدعوة وتعتبر تنفيذها تصعيدًا خطيرًا واستفزازيًا في ساحة الصراع، وتحديًا سافرًا للمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستعمار واعتداءات المستعمرين وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين.

وأضافت أن هذه الدعوة رد على قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من غلاة المستعمرين، وتندرج في إطار جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار وعمليات الضم  الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى خلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة ولجم أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف شركائه بالائتلاف، أمثال سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين لا يضيعون أية فرصة لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة.

الإدارة الأميركية إسرائيل الخارجية الفلسطينية الدولة الفلسطينية الخارجية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الفلسطينيين الضفة الغربية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| ارتفاع أسعار النفط .. إصابة 300 شخص خلال حريق في نيروبي.. انخفاض الدولار عالمياً

تنسيق الشؤون الإنسانية: نشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس

الاحتلال يشن غارات جوية على عدة بلدات في جنوب لبنان

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

بعد الخسائر المؤقته.. أسعار النفط العالمية ترتفع من جديد

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع على طريق مطار دمشق الدولي

إصابة 300 شخص في انفجار غاز بالعاصمة الكينية نيروبي

ترشيحاتنا

عيد الشرطة الــ72.. الداخلية تنظم رحلة ترفيهيه لأسر الشهداء بالمعالم السياحية| صور

الخارجية الفلسطينية تدين دعوة المتطرف سموتريتش بشأن بناء مستوطنات في الضفة الغربية

الصحة: تفعيل منظومة الرسائل النصية للتطعيمات المجانية بدايةً من فبراير الجاري

بوريل: مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر مختلفة عن حارس الازدهار

الداخلية تطارد تجار العملة.. ضبط 26 قضية بقيمة 14,5 مليون جنيه

مصرع فرنسيان وإصابة آخرين في هجوم روسي بأوكرانيا.. وماكرون يعلق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

فيديو

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ