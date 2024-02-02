عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأمراض المتوطنة إنجازات الماضي وتحديات المستقبل ندوة بطب عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة للتوعية بتأثيرات الأمراض المتوطنة الصحية والسياسية والاقتصادية ودور قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس في مكافحة الأمراض المتوطنة بمصر وأفريقيا والدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنة في التعليم والعلاج والأبحاث.
[[system- code: ad: autoads]]
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، وبحضور أد . هاله سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. أماني أحمد إبراهيم رئيس قسم الأمراض المتوطنة ولفيف من أساتذة قسم الأمراض المتوطنة.
وخلال الندوة التي أقيمت خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المتوطنة تحدث د. محمد فوزي منتصر أستاذ الأمراض المتوطنة والعميد الأسبق لكلية الطب عن تاريخ ونشأة قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس والدور الفعال الذي يقوم به القسم في جميع المجالات.

كما أشار د. رضا الوكيل أستاذ الأمراض المتوطنة والسكرتير الدائم للرابطة الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي إلى الدور الريادي لقسم الأمراض المتوطنة بطب عين شمس على المستوى الإفريقي.

وألقي د. حسن حمدي أستاذ الأمراض المتوطنة ورئيس القسم الأسبق ومنسق الندوة الضوء 
على الدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنة في التعليم والعلاج والأبحاث والمشاركة في جميع الأحداث.

كما تضمنت الندوة التعريف ببعض الأمراض المتوطنة والمستجدة والتطعيمات المختلفة المتاحة وطرق الوقاية منها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

ترشيحاتنا

الأزهر يحتفي بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في معرض الكتاب

13 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

الطقس الآن.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ومدن القناة والصعيد وأمطار غزيرة قادمة

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

6 جامعات مصرية في قائمة أفضل 1000 بين 32 ألف جامعة عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

فيديو

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ