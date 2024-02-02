الأمراض المتوطنة إنجازات الماضي وتحديات المستقبل ندوة بطب عين شمس

نظم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة للتوعية بتأثيرات الأمراض المتوطنة الصحية والسياسية والاقتصادية ودور قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس في مكافحة الأمراض المتوطنة بمصر وأفريقيا والدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنة في التعليم والعلاج والأبحاث.

[[system- code: ad: autoads]]

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، وبحضور أد . هاله سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. أماني أحمد إبراهيم رئيس قسم الأمراض المتوطنة ولفيف من أساتذة قسم الأمراض المتوطنة.

وخلال الندوة التي أقيمت خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المتوطنة تحدث د. محمد فوزي منتصر أستاذ الأمراض المتوطنة والعميد الأسبق لكلية الطب عن تاريخ ونشأة قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس والدور الفعال الذي يقوم به القسم في جميع المجالات.

كما أشار د. رضا الوكيل أستاذ الأمراض المتوطنة والسكرتير الدائم للرابطة الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي إلى الدور الريادي لقسم الأمراض المتوطنة بطب عين شمس على المستوى الإفريقي.

وألقي د. حسن حمدي أستاذ الأمراض المتوطنة ورئيس القسم الأسبق ومنسق الندوة الضوء

على الدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنة في التعليم والعلاج والأبحاث والمشاركة في جميع الأحداث.

كما تضمنت الندوة التعريف ببعض الأمراض المتوطنة والمستجدة والتطعيمات المختلفة المتاحة وطرق الوقاية منها.