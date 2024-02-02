تركيا تتعرض لضغوط غير مسبوقة.. الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقش الصراع في أوكرانيا

كشف الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيناقش الصراع في أوكرانيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته القادمة إلى تركيا.

نقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا" هذه التصريحات عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة.

ورفض بيسكوف أن يقول متى سيقوم بوتين بالزيارة بالضبط. بينما صرح مسؤول تركي لرويترز هذا الأسبوع بأن الزيارة ستكون في 12 فبراير.

ونقلت الوكالة الروسية أيضا عن بيسكوف قوله إن "تركيا تتعرض لضغوط غير مسبوقة من "الأنجلوسكسونيين" - بمعنى الولايات المتحدة وبريطانيا - بسبب علاقاتها مع روسيا، ولكن أنقرة تحافظ على استقلالها".

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي إنه يأمل بأن يجتمع مع نظيره الروسي في المستقبل القريب لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود.