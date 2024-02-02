عميد طب الأزهر: مؤتمر قسم الأطفال علامة مضيئة على مستوى العالم.. صور

أشاد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، بجهود قسم طب الأطفال العلمية والبحثية والمجتمعية.

ورحب عميد كلية الطب خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للقسم، والذي عقد برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، وحضور الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب، بالمشاركين في المؤتمر.

وأشار إلى أن احتفال قسم طب الأطفال هذا العام بتنظيمه المؤتمر الدولي رقم "25" واحتفاله باليوبيل الفضي يعد علامة مضيئة في مجال طب الأطفال ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم، مدللًا علي ذلك بانعقاد هذا المؤتمر علي مدار 25 عامًا من العطاء في سبيل خدمة تخصص طب الأطفال والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وبمشاركة أساتذة طب الأطفال في الجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركات أخرى لأساتذة طب الأطفال من مختلف أنحاء العالم.

ورحب الدكتور أحمد السواح، رئيس قسم طب الأطفال رئيس المؤتمر، بالحضور من جميع كليات الطب داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن أهم ما يميز مؤتمر اليوبيل الفضي تناوله لكل ما هو جديد في مجالات طب الأطفال؛ وفي مقدمتها: ارتباط وأثر أمراض أجهزة الجسم المختلفة على الجهاز العصبي المركزي ومعدل الذكاء والتحصيل الدراسي، وأمراض التوحد.



وأوضح السواح أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الأطفال والحد من تأثيرها الضار على الجهاز العصبي المركزي وعلى المخ، وكذلك القدرة على الاستيعاب للمواد الدراسية وقصور مستوى الذكاء، وزيادة النشاط المرضي لدى الأطفال.

كما أوضح السواح أن المؤتمر يتميز هذا العام بزخم علمي كبير يتمثل في مشاركة أساتذة طب الأطفال في الجامعات المصرية، وأساتذة كلية الطب العسكري، بجانب مشاركة أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف السواح أنه إضافة إلى هذه المشاركات القيمة من جميع مؤسسات الدولة الوطنية، هناك مشاركات دولية عديدة، ومنها: مشاركات من دول أفريقية، وماليزيا، وإندونيسيا.

كما أضاف السواح أن المؤتمر الدولي ال25 سبقه انعقاد عدد من ورش العمل التدريبية لشباب الأطباء؛ تأكيدًا على تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر وسط مشاركات واسعة من الأطباء في أقسام طب الأطفال.

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