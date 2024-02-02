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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

70 مليون جنيه خسائر الشركة العامة لصناعة الورق بالنصف الأول للعام المالي

راكتا
راكتا

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع خسائرها بنسبة 47.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا في بيان لبورصة مصر، اليوم، تسجيل خسائر بلغت 69.27 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة العامة لصناعة الورق - راكتا  خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتم رفع خسائر العام المالي 2022-2023 والبالغ 51.76 مليون جنيه، وكذلك مبلغ 34.3 مليون جنيه قيمة الأرباح الرأسمالية على حساب الخسائر المرحلة، وتم إضافة مبلغ 34.3 مليون جنيه قيمة الأرباح الرأسمالية على الاحتياطي الرأسمالي.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجلت خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.64 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية لشركة صناعة الورق - راكتا

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.

راكتا التصنيع التصدير العامة لصناعة الورق سوق المحلي

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