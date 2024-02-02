ختام الدورات التدريبية لإداريي آداب عين شمس

اختتمت كلية الآداب ،جامعة عين شمس الدورات التدريبية التي تم عقدها لإداريي الكلية، والتي تهدف إلى تطوير الهيكل الإداري وإمداده بكافة أدوات المواكبة لمصاف الجودة، إيمانا من إدارة كلية الآداب بالدور الجسيم والمهم للهيكل الإداري وتحفيزا لهم على تقديم أداء مستمر دائما نحو الأفضل، انعقدت آخر الدورات حول إدارة الأزمات والكوارث، لما لها من أهمية بالغة .

عقدت الدورات بهدف تطوير قدرات الإداريين على التعامل مع الأوضاع الطارئة والتحديات المتعلقة بالأمن والسلامة.

وقسمت الدورة إلى شقين:

الشق النظري تلاه الشق العملي بكل ما يحوي من تعريف للحضور بمفهوم إدارة الأزمات والكوارث وأهميتها في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وقد قام بالشرح الأستاذ هشام جمعة، مدير وحدة الدفاع المدني بالكلية، الذي تناول أيضًا تقنيات الوقاية من الحرائق وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها.

وشهدت الدورة إقبالا كبيرا على الحضور والمشاركة من أعضاء الإدارة بكلية الآداب، مما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات والمعارف بشأن إدارة الأزمات والكوارث .

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية تنظمها كلية الآداب بالجامعة بهدف تعزيز قدرات الإداريين وتطوير مهاراتهم الإدارية في مواجهة التحديات المختلفة. وتعتزم الكلية تنظيم المزيد من الدورات في المجال نفسه في المستقبل؛ بهدف مواصلة تطوير استعدادتها للتعامل مع الأوضاع الطارئة بشكل فعال ومواكب لأحدث التقنيات.