منهم جابي خوري والرداد.. قائمة المكرمين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته القادمة، والتي ستقام في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، عن المكرمين وهم الممثلة الكبيرة آي كيتا يارا من بوركينا فاسو، لتاريخها الطويل مع السينما الأفريقية.

وسيكرم المهرجان في دورته الثالثة عشرة المنتج والموزع المصري جابي خوري لإنجازاته الكبيرة والمؤثرة في صناعة السينما المصرية على مدى تاريخ طويل، وارتباط اسمه بأفلام المخرج الكبير يوسف شاهين ومن



ويكرم المخرج التونسي الكبير محمود بن محمود، وهو منتج ومخرج وكاتب، وُلد في تونس، والتحق بجامعة بروكسل، في بلجيكا. حيث حصل على ليسانس الصحافة وتاريخ الفنون، كما حصل على شهادة الإخراج السينمائي، بالاضافة الي تكريم كما سيتم تكريم الفنان حسن الرداد وايمي سمير غانم في الدورة المقبلة.

مهرجان الأقصر

وأعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اختيار الكاتب الصحفي والناقد زين العابدين خيري شلبي، مستشارًا إعلاميًا ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمهرجان في دورته الثالثة عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، كذلك تم اختيار المخرج المسرحي أحمد مختار لإخراج حفل افتتاح المهرجان، بمعبد الأقصر، والاتفاق مع الموسيقار هيثم الخميسي على وضع اللحن المميز للدورة الجديدة، كما تم تعيين الناقدة مروة أبو عيش رئيسًا لقسم الأفلام بالمهرجان.

من جانبها كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، عن انتهاء لجنة اختيار الأفلام من أعمالها، وتضم كلا من المونتيرة والناقدة صفاء الليثي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة هالة الماوي، والسيناريست سيد فؤاد، حيث تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.