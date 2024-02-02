أسامة الحديدي: وحدة لم الشمل لها دور فعال في استقرار المجتمع

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اجتماعًا لمسؤولي وحدة لم الشمل بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور خالد سالم المشرف العام على وحدة لم الشمل، وأعضاء الوحدة بالمقر الرئيس بمشيخة الأزهر وفروع الوحدة بالمحافظات.
ناقش الاجتماع أبرز ما تم خلال الفترة الماضية من جهود وحدة لم الشمل في حل النزاعات الأسرية، ودعم الترابط الأسري واستقرار المجتمع، مع عرض تقارير عن جهود الفترة الماضية تُفيد بسير العمل وأبرز الإيجابيات والسلبيات للأخذ بها في عين الاعتبار خلال العمل في الفترة المقبلة، وضرورة استمرار عقد الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، وذلك لتعريفهم بحقوق وواجبات الزوجين، وكيفية حل المشكلات الأسرية بطريقة حكيمة، وإطلاق حملات توعوية في مختلف المحافظات، لتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة حول الزواج والأسرة، والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى، لتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهمية وحدة لم الشمل ودورها الفعال في الحفاظ على الأسرة المصرية واستقرار المجتمع، داعيًا جميع أعضاء الوحدة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الأسر المصرية على تجاوز أي مشكلات قد تواجهها، مع ضرورة الارتقاء بجودة العمل والتواصل المستمر الفعال بين الوحدة الرئيسة وفروعها في المحافظات لضمان انتظام العمل وتحسينه وتبادل الخبرات بين أعضاء الوحدات في حل المشاكل الأسرية.
وأعرب الدكتور خالد سالم المشرف العام على وحدة لم الشمل، عن تقديره لجهود أعضاء الوحدة في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تطوير عملها وتقديم خدمات أفضل للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الوحدة تستقبل أطراف الخلافات الأسرية داخل مقراتها وكذلك تستقبل المكالمات عبر الرقم الساخن (19906)، أو من خلال نافذة الوحدة على بوابة الأزهر الإلكترونية.