أسامة الحديدي: وحدة لم الشمل لها دور فعال في استقرار المجتمع

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اجتماعًا لمسؤولي وحدة لم الشمل بمختلف ‏محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى ‏الإلكترونية، والدكتور خالد سالم المشرف العام على وحدة لم الشمل، وأعضاء الوحدة بالمقر الرئيس بمشيخة ‏الأزهر وفروع الوحدة بالمحافظات.‏

ناقش الاجتماع أبرز ما تم خلال الفترة الماضية من جهود وحدة لم الشمل في حل النزاعات الأسرية، ‏ودعم الترابط الأسري واستقرار المجتمع، مع عرض تقارير عن جهود الفترة الماضية تُفيد بسير العمل وأبرز ‏الإيجابيات والسلبيات للأخذ بها في عين الاعتبار خلال العمل في الفترة المقبلة، وضرورة استمرار عقد الدورات ‏التدريبية للمقبلين على الزواج، وذلك لتعريفهم بحقوق وواجبات الزوجين، ‏وكيفية حل المشكلات الأسرية ‏بطريقة حكيمة، وإطلاق حملات توعوية في مختلف المحافظات، لتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة حول ‏الزواج ‏والأسرة، والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى، لتعزيز دور الأسرة في المجتمع.‏

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهمية ‏وحدة لم الشمل ودورها الفعال في الحفاظ على الأسرة المصرية واستقرار المجتمع، داعيًا جميع أعضاء ‏الوحدة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الأسر المصرية على تجاوز أي مشكلات قد تواجهها، مع ضرورة ‏الارتقاء بجودة العمل والتواصل المستمر الفعال بين الوحدة الرئيسة وفروعها في المحافظات لضمان انتظام ‏العمل وتحسينه وتبادل الخبرات بين أعضاء الوحدات في حل المشاكل الأسرية.‏

وأعرب الدكتور خالد سالم المشرف العام على وحدة لم الشمل، عن تقديره لجهود أعضاء الوحدة في تحقيق ‏أهدافها، مشيرًا إلى أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تطوير عملها وتقديم خدمات أفضل للأسر المصرية، مشيرًا ‏إلى أن الوحدة تستقبل أطراف الخلافات الأسرية داخل مقراتها وكذلك تستقبل المكالمات عبر الرقم الساخن ‏‏(19906)، أو من خلال نافذة الوحدة على بوابة الأزهر الإلكترونية.‏