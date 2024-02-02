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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز جديد.. مها عامر تتأهل لنهائي بطولة العالم للألعاب المائية

صدى البلد

نجحت البطلة المصرية مها عامر في التأهل لنهائي بطولة العالم للألعاب المائية، المقامة بالدوحة وذلك خلال منافسات الغطس.

وجاء تأهل مها عامر الي نهائي البطولة، بعد أن حققت المركز الأول في منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر وذلك برصيد 257.96 نقطة.

وعبر ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للألعاب المائية، عن سعادته الكبيرة بتأهل مها عامر الي نهائي بطولة العالم للألعاب المائية.

أكد رئيس الاتحاد، أنه يتمني تتويج مها بالميدالية الذهبية، وتحقيق إنجاز جديد لمصر في البطولة.

وأضاف، أن مصر أثبتت قدرتها على التواجد في المحافل الدولية الكبيرة، وتقديم نتائج جيده تليق باسم مصر

وتابع، أن هذا جاء بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل الظهور بشكل مميز في البطولة العالمية، وتحقيق الفوز والتواجد على منصات التتويج

يذكر أن بطولة العالم للألعاب المائية تقام في قطر، لأول مرة في الشرق الأوسط.

ويشارك في البطولة أكثر من  2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة، وتستمر لغاية 18 فبراير الحالي.

الاتحاد المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي بطولة العالم للألعاب المائية الميدالية الذهبية منافسات الغطس

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