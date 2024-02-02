الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران.. تفاصيل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على أربع شركات مقرها إيران وهونج كونج لتوفير المواد والتكنولوجيا لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية وعلى شركة مقرها هونج كونج لبيع السلع الإيرانية.

أوضحت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة إلكترونية ضارة ضد البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الإخبارية.

ونتيجة للعقوبات، تم حظر جميع ممتلكات الكيانات والأفراد المعينين الموجودين في الولايات المتحدة أو الخاضعين للسيطرة الأمريكية، وكقاعدة عامة، يُمنع الأفراد أو الشركات الأمريكية من إجراء معاملات تتعلق بممتلكات الأشخاص المدرجين على القائمة.