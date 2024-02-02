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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كأس موسم الرياض.. «أنغام» و«حماقي» و«حلمي» بكواليس مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي

نجوم الفن
نجوم الفن

شهدت كواليس بطولة كأس موسم الرياض، حضور النجوم أنغام ومحمد حماقي وأحمد حلمي، والمنتج محمد الشاعر؛ لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم، والتي حقق خلالها فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء.

رافق أنغام نجلاها عمر وعبد الرحمن ومديرة اعمالها راندا رياض وذلك داخل ملعب المملكة أرينا الذى شهد لقاء الفريقين.

وكان حماقي فد نشر صورة لابنته فاطمة "طومي" من نفس المباراة مع اللاعب العالمي ليونيل ميسى" عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "طومي و ليو .. كأس موسم الرياض".

ويستعد النجم محمد حماقي اليوم لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة، بجدة وروج للحفل ببوستر عبر صفحاته علي السوشيال ميديا قائلا: :" لقد مر الوقت يا جدة.. أشوفكم يوم 2 فبراير".

بينما تحيي صوت مصر أنغام حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، يوم الخميس 8 فبراير 2024.

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