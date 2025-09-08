غادة عادل في أحدث ظهور مع كلابها: دايمًا أثق في الحيوانات

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها أحدث إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بكلابها.

وكتبت غادة علي الصورة قائلة: "دايمًا أثق في الحيوانات".

طرح صناع فيلم "فيها ايه يعني"، بطولة النجوم ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفي غريب وميمي جمال وريتال عبد العزيز، الإعلان التشويقى للعمل، استعداداً لطرحه خلال الأيام المقبلة.



قصة فيلم فيها ايه يعنى

تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعنى

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد