لأول مرة.. سامي مغاوري يكشف عن مفاجأة مع غادة عادل في فيلم الباشا تلميذ|خاص

حل الفنان القدير سامي مغاوري ضيفا بندوة خاصة في موقع صدي البلد.

كشف سامي مغاوري لأول مرة مفاجأة في المشهد مع غادة عادل في فيلم الباشا تلميذ قائلا: "المشهد الشهير مع غادة عادل في الباشا تلميذ تريند لحد دلوقتي و الناس بتعمله كثير علي التيك توك كان في ارتجال كثير جدا و احنا بنصور المشهد ، الحمد لله نال اعجاب الجمهور و لسة الناس بتكلمني عليه لحد النهاردة الحمد لله ،

وأضاف سامي مغاوري: " انا سعيد بالعمل في الفيلم دا فيلم مهم في تاريخ السينما المصرية ، الجمهور يتابع الفيلم الي اليوم.

وكرّم موقع “صدى البلد” الإخباري، الفنان سامي مغاوري بعد النجاح الذي حققه مسلسلي "الكابتن" بطولة أكرم حسني، و"منتهي الصلاحية ، خلال عرضهما في السباق الدرامي لرمضان 2025.

وينتمي مسلسل "الكابتن" و"منتهي الصلاحية " لفئة دراما الـ ١٥ حلقة، إذ عُرض الأول في النصف الدرامي الأول، بينما عرض الثاني في النصف الدرامي الثاني، وحققا حضورا لافتا ونسبة مشاهدة مرتفعة.



مسلسل "الكابتن" شارك في بطولته اَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، عمرو القاضي ، مريم عادل الجندي ، محمد عبده ، حسن مالك ، جاسكا حسام الدين ، كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.