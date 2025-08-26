بطولة غادة عادل.. الصور الأولى من كواليس "وتر حساس 2"

يعرض الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" عبر منصة يانغو بلاي بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.



وكشف التطبيق عن الصور الأولية من كواليس الجزء الجديد والذي يتميز بقصته الدرامية الاجتماعية المشوقة والمليئة بالإثارة والجريمة.



ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية متنوعة كما في الموسم الأول مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، ما أثار تفاعلًا واسعًا وترقبًا كبيرًا من الجمهور لمعرفة ما سيحمله الموسم الجديد من أحداث مشوقة.

ينضم إلى أبطال الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول:محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي.



ويشارك أيضاً في العمل نخبة من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.



يعود العمل في موسمه الجديد ليستكمل كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية ،الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، العائلة والصداقة للتواصل مع جمهور واسع على مدار ٤٥ حلقة، تبدأ الأحداث بعودة رشيد، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعيًا لاستعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل.



ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها، فتشتعل الخلافات داخل العائلة.



وتزداد الأحداث توترًا مع خروج كاميليا، التي تقدمها إنجي المقدم، من السجن، لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.