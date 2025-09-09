النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات

ناشدت وزارة النقل، في بيان صادر اليوم، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة أبناء الشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة على بعض الخطوط، وخاصة خطوط الضواحي.

وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تُعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر المباشر، كما تتسبب في أضرار بالجرارات والعربات، وهو ما يستلزم إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، بما يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة.

وتهيب وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بجميع المواطنين المشاركة بفاعلية في التوعية المجتمعية لمخاطر هذه الظاهرة السلبية، التي لا تهدد سلامة المرفق فحسب، بل تمس حياة الركاب وسائقي القطارات، وتكلف الدولة مبالغ طائلة لإصلاح الأضرار الناجمة عنها.