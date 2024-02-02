بعد غلق 4 محاور حيوية بالقاهرة.. تعرف على الطرق البديلة

شهدت اليوم الجمعة الشوارع والميادين الحيوية بالقاهرة سيولة مرورية بكافه القطاعات ، وسط انتشار أمني ، بينما يوجد غلق لشارع يوسف عباس ، وايضا غلق لشارع ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات بمدينة نصر لإستكمال المونوريل بالقاهرة ، وكذا غلق طريق بلبيس الصحراوي .

(غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات بمدينة نصر )

الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت اليوم الجمعة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لإستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بمدينة نصر .

علي ان يتم تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 2/2/2024 ولمدة ثلاثون يوماً ، وإجراء بعض التحويلات المرورية كالآتى :

▪ القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين .. يسلك الشوارع التالية :

➢ يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ والإستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم ، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

➢ يميناً إتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والإستكمال فيساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

▪ القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى .

( غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر )

الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس في مدينة نصر بالقاهرة.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى بالإتجاهين لشارع يوسف عباس على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 14/1/2024 ولمدة 30 يوماً من الساعة 12:00 صباحاً "ليلاً ونهاراً" .

وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :-

▪ أولاً: محطة الإستاد



➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

➢ القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات



➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر



➢ إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

➢ القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير .

➢ القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران .

( غلق طريق بلبيس الصحراوي )

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالقاهرة .

مما يستلزم إستكمال أعمال الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازى "الجيش".. وذلك إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 20/1/2024 ولمدة "ثلاثة أشهر".

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع الملاحة الجوية فيساراً شارع الكتيبة وصولاً لشارع حامد حجازى فإستكمالاً بالتحويلات القائمة .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

( عمليات المرور )

تقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع اي كثافات مرورية أو حوادث أو اعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب اي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور .

( عقوبة طمس اللوحات المعدنية )

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.