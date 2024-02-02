الأمن يضبط المتهمين بإطلاق الرصاص علي بائع بالمرج

كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة وفاة عامل بالمرج وضبط مرتكبى الواقعة و تولت النيابة العامة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة بائع خضروات بها إصابات رش خرطوش وجروح.

بالإنتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لإفتراشه أمام المحل عمل المجنى عليه ، فقام على إثرها المذكور وبصحبته آخر بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بائعين خضروات وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.