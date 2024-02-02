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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

المونوريل
المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بمدينة نصر علي ان يتم تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات ، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 2/2/2024 ولمدة ثلاثون يوماً ، وإجراء بعض التحويلات المرورية فالقادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ والإستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم ، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

➢ يميناً إتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والإستكمال فيساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

 القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

العاصمة الادارية القاهرة جيهان السادات شارع ذاكر حسين غلق ذاكر حسين مدينة نصر مونوريل العاصمة

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