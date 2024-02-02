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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الأرباح.. ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب

ارشيفية
ارشيفية

ألقى رجال الأمن القبض علي المتهمين بالتعدي بالضرب على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب وذلك للخلاف علي الأرباح ، تم اكتشاف الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة وإحداث إصابتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/1/2024 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بجروح قطعية باليد بتضررها من أحد الأشخاص ، ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى بتحريض آخر للتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الإجتماعى اليوتيوب"مخصصة فى المأكولات" ، تم ضبطهما داخل فيلا "مستأجرة" كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية .

وإعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدى على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالى لذات الخلافات ، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التعدي بالضرب القاهرة فيس بوك صاحبة قناة مديرية أمن القاهرة يوتيوب

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