بسبب الأرباح.. ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب

ألقى رجال الأمن القبض علي المتهمين بالتعدي بالضرب على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب وذلك للخلاف علي الأرباح ، تم اكتشاف الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة وإحداث إصابتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/1/2024 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بجروح قطعية باليد بتضررها من أحد الأشخاص ، ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى بتحريض آخر للتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الإجتماعى اليوتيوب"مخصصة فى المأكولات" ، تم ضبطهما داخل فيلا "مستأجرة" كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية .

وإعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدى على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالى لذات الخلافات ، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.