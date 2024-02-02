أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات السرقة ويضبط الجناة .. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

فقد تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة عدد (5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر– عدد 6 أجهزة "بلاى ستيشن" – عدد 20 ذراع "بلاى ستيشن") من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلاً علمه بالمكان لسابقة عمله به ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات .



وضبط (خفير ) بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة القسم، بمواجهته إعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالإشتراك مع (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) قائد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير (مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها") أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين- " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهم على (مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر") وبمواجهتهم، إقروا بإرتكابهم عدد (8) وقائع سرقة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة- بدائرة قسم شرطة المعادى) .