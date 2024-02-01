سبائك ذهب وعملات مختلفة.. سقوط عصابة النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى استمراراً للحملات المكثفة على تجار العملة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة "157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتى – 7 ألاف ريال سعودى – مليون جنيه مصرى" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.