عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبائك ذهب وعملات مختلفة.. سقوط عصابة النقد الأجنبي

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى استمراراً للحملات المكثفة على تجار العملة.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة "157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتى – 7 ألاف ريال سعودى – مليون جنيه مصرى" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النقد الأجنبي السوق المصرفى القاهرة العملة تجار العملة سبائك ذهب عصابة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

موضوعات متعلقة

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيون في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور| خاص

الأمن يلقي القبض على عناصر إجرامية تروج المواد المخدرة بالقاهرة

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

مدير بنك يتعدى بالضرب على طبيب استقبال داخل مستشفى المطرية.. تفاصيل

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

ضبط شخص بالقاهرة استولى على أموال راغبي استيراد السيارات من الخارج

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها

ضبط شخصين اثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرية

ترشيحاتنا

قفزة لمؤشرات البورصة بـ يناير 2024.. خبير أسواق المال يوضح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس| نسبة النجاح 100% بمدارس المكفوفين

«من دروس الإسراء».. موضوع خطبة الجمعة غدا

أستاذ هندسة بترول: استثمارات ومشروعات قوية في مصر لإنتاج زيوت الطائرات

رئيس الوزراء: الاعتماد على المنتج المصري وتحسين جودته بدلا من الاستيراد

النصب العالمي عبر الإنترنت.. قانوني يوضح طرق تجنب الاحتيال الإلكتروني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ