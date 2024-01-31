عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص بالقاهرة استولى على أموال راغبي استيراد السيارات من الخارج

سيارات
سيارات

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس وله معلومات جنائية ، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، أمكن ضبطه ، وبحوزته 2خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالى مبالغ 18 مليون جنيه تقريباً  - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وأقر بنشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

استيراد السيارات استيراد الإستيلاء على أموال السيارات القاهرة النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

غير منطقي.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها

ضبط شخصين اثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرية

بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

سيارة مسرعة تدهس فتاتين أثناء سيرهما بمصر الجديدة

تدخلت لفض مشاجرة بينهما.. مقاول يطلق الرصاص على زوجة شقيقه

سقوط شخصين بالقاهرة بسبب الإتجار في النقد الأجنبي

عصابة خطف المحمول في قبضة أمن القاهرة.. تفاصيل

ضبط 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في عقار بالقاهرة

ترشيحاتنا

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

إصابة 13 شخصا.. النيابة تحقق في حادث انفجار الطالبية|فيديو

الحقونا البيت بيقع.. أول فيديو من حادث انفجار الطالبية

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين وأسرة طفلتي الأسانسير إلى محكمة مدينة نصر

كأنه زلزال.. شهود عيان على حادث الطالبية: سمعنا صوت انفجار قوي|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ