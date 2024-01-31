ضبط شخص بالقاهرة استولى على أموال راغبي استيراد السيارات من الخارج

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس وله معلومات جنائية ، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، أمكن ضبطه ، وبحوزته 2خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالى مبالغ 18 مليون جنيه تقريباً - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وأقر بنشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.