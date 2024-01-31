القبض على 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

ضبط رجال الأمن ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية .
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" .
بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع سائقان مقيمان بدئرة قسم شرطة المطرية ، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.