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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" .

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع سائقان مقيمان بدئرة قسم شرطة المطرية ، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار بالنقد الأجنبي السوق المصرفى القاهرة القبض علي ٣ أشخاص مديرية أمن القاهرة

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