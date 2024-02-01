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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيين في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور|خاص

ميكروباص مهشم
ميكروباص مهشم

أصيب 12 شخصاً بينهم سودانيين الجنسية اثر وقوع تصادم مروع بمصر الجديدة بين أتوبيس مدرسة وميكروباص واخري ملاكي .

وكانت الخدمات الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بوقوع مصادمة ووجود مصابين بمنزل كوبري السبع عمارات اتجاه الميرغني دائرة مصر الجديدة .

علي الفور تم توجيه أجهزة الأمن وسيارات الأسعاف وتم نقل ١٢ مصاب الي المستشفيات لإسعافهم .

وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق ، وتحرر محضر بالحادث وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية لمحاسبة المتسبب في الحادث .

وتبين من التحريات الأولية ان السيارة تنقل طلاب سودانيين بالمرحلة الابتدائية من محل اقامتهم الي المدرسة ، وكان يستقلها بصحبه السائق عدد ١٠ طلاب سودانيين و ٣ مدرسين و مشرفة سودانيين الجنسية .

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إصابة ١٢ شخص السبع عمارات القاهرة تصادم مروع تصادم دائرة مصر الجديدة مصر الجديدة مصادمة ميكروباص

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