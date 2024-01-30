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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة الشروق جريمة قتل بشعة عندما تعدي عامل علي آخر بسكين وسدد له طعنات نافذة أودت بحياته ، وتمكن من سرقة بعض المحتويات من شقته ولاذ بالهرب الي بلدته بمحافظة المنيا إلي أن تم تحديده وضبطه ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ ، تم ضبطه .

وإعترف بإرتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجنى عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول ، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته وإستولى على جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالى "عملات أجنبية" وهاتفى محمول ، ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول وبعض متعلقات المجنى عليه- سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الشروق النيابة شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة منطقة الشروق

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