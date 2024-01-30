بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

شهدت منطقة الشروق جريمة قتل بشعة عندما تعدي عامل علي آخر بسكين وسدد له طعنات نافذة أودت بحياته ، وتمكن من سرقة بعض المحتويات من شقته ولاذ بالهرب الي بلدته بمحافظة المنيا إلي أن تم تحديده وضبطه ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ ، تم ضبطه .

وإعترف بإرتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجنى عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول ، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته وإستولى على جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالى "عملات أجنبية" وهاتفى محمول ، ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول وبعض متعلقات المجنى عليه- سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.