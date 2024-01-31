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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

أمطار
أمطار

أعلن رجال المرور بالقاهرة حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ، ووجه اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة بإرسال تعزيزات من رجال وأوناش المرور في أماكن تجمعات الأمطار لسحب أي كثافات مرورية تمهيدًا لشفطها من قبل الجهات المعنية بكافة المحاور الحيوية ، وكذا التعامل الفوري مع بلاغات أعطال السيارات وحوادث الطرق.

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة رفع  تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه ، وتم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية .

وبدورها قامت محافظة القاهرة بنشر المعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة تجمعات الأمطار ، والتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

( حالة الطقس )

قال محمود شاهين، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومستمرة معنا على مدار الأسبوع.

وأضاف أن هناك أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، لافتا أن هناك انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية.

واسترسل الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: نشاط الرياح يزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية، موضحا: هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحب لسحب ممطرة.

وتابع: انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الساعات القادمة، ومازالت فرص سقوط الأمطار مستمرة لكن على فترات متقطعة، وحالة عدم الاستقرار مستمرة خلال الـ72 ساعة القادمة بأمطار متفاوتة الشدة.

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