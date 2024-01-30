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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

ونجحت في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مواتير المياه بأسلوب "الفك" من العقارات. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.

كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل العقارات والمساكن بأسلوب "خلع الباب".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سىء النية- مالك مخزن خردة" تم ضبطه والمسروقات.

وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام "دراجة نارية" تم ضبطها .. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - هاتفى محمول "مجهولا المصـــدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع والهاتفين من مُتحصلات نشاطهم سرقة، وتم بإرشادهم ضبط (3 عملاء سيئ النية "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين- 9 هواتف محمول "من متحصلات جرائم السرقة").

كما تم ضبط (عاطلين) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى.. وبحوزتهما السيارة المُستولى عليها، وبمواجهتها اعترافا بارتكاب الواقعة.

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