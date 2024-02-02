هددا 7 فتيات بفيديوهات .. فضيحة عاملين بمحلات شهيرة بمصر الجديدة والمعادي

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية عاملين الأول بمطعم شهير بمصر الجديدة والثاني عامل بمحل ملابس بالمعادي لاتهامهم بالتقاط صور وفيديوهات خاصة لـ ٧ فتيات تتراوح أعمارهم بين 14-17 عانا وتهديدهم لمواقعتهم جنسيا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين شرعا في ارتكاب جريمة خطف المجني عليهـلم بالقوة المصحوب بمواقعتها جنسياً، بأن

هددوهم بإفشاء صورهم الخاصة، فتمكنا بتلك الوسيلة من حملهم على الامتثال لأمرهما، محاولين بتلك الوسيلة استدراجهم كرهاً عنهم إلى مسكن المتهم الثاني مبعدينهم عن أعين أهلهم وذويهم قاصدين بذلك مواقعهتم جنسياً، إلا أنه أوقف أثر فعلهما وخـاب مقصـدهما من ذلك لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.

كما أن المتهمين انتهكا المبادئ الأسرية بأن قاما بإنشاء حساب علي فيس بوك وقاموا بنشر صور لبعض الفتيات وقاموا بإرسال رسائل عبر الواتس اب إليهم مهددين الفتيات لتنفيذ رغباتهم بعد أن التقطا لهم صور في أماكن خاصة وفيديوهات بدون علمهم.