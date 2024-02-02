بكري: أنا عاوز حد يحط نفسه مكان الرئيس .. مصر مشاكلها كتير

قال الاعلامي مصطفى بكري ان الدولة المصرية تعمل على عدد من المشروعات الاستثمارية التي تساهم في حل ازمة الدولار من بينها مشروع رأس الحكمة.

واضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” ان الابواق المأجوره التي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية اطلقت العديد من الشائعات حول المشروع منها ان الدولة المصرية ستبيع ارضها.

واكد الاعلامي مصطفى بكري ان مصر لا تفرط في الامن القومي ولا تبيع ارضها والا قد كانت فعلت ذلك في سيناء بعد عرض العديد من قادة الدول مبالغ طائلة على الدولة المصرية للسماح بتهجير اهالي فلسطين من ارضهم ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع بكرى قائلا:" أنا عايز حد يحط نفسه مكان الرئيس السيسي، شايل 100 ألف مشكلة وماشي بيها، متنجروش وراء مروجي الشائعات والخونة.

ضغوط

وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: «مصر تتعرض لضغوط بسبب سيناء بالتزامن مع الصراعات على الحدود المصرية، ونحن في حاجة إلى الوصول لمهام عملية تمكننا من الخروج من الأزمة الحالية، وكل مواطن مصري يتساءل فهو ينظر لمصلحة البلد.