مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون بكدمات وجروح، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بعدد من عمال اليومية، على طريق الدواويس الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق البيفيتات الزراعية.

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن وفاة عامل يدعى 'عبد الفتاح علي صالح'، يقيم بعزبة صبري دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة، فيما أصيب 9 آخرون.



تم نقل الجثة و5 مصابين لمستشفى القصاصين التخصصي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج، وتم نقل اثنين لمستشفى الصالحية الجديدة، التابعة لمحافظة الشرقية، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى التل الكبير، لتلقيم العلاج اللازم.

وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى الإسماعيلية، وتحرير محضر بالحادث، تمهيدا لإخطار جهات التحقيق.