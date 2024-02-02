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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يستعد للدوري بـ3 وديات ويواصل تدريباته بمعسكر الإسماعيلية

صدى البلد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بيادة محمد عودة على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الإسماعيلية المقام حاليا واثناء فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري .


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز حيث أدى الفريق مرانه على فترتين اليوم وحرص المدير الفني على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون لشرح أفكاره وتطبيقها في التدريبات.


واتفق الجهاز الفني على خوض مباراة غدا أمام فريق منتخب الإسماعيلية على أن يواجه غزل المحلة الاثنين المقبل وذلك خلال المعسكر المقام حاليا على أن يعود الفريق للقاهرة ويواجه فريق زد يوم الأربعاء على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.


وانتظم في تدريبات الفريق الصفقات الجديدة التي تم قيدها حيث أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات قيد 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية


وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي.. 
محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم
محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف. 
محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف. 
أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف. 
فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف. 
جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف. 
أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا كليوباترا. 
أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع

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