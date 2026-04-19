مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات ب92 مليون حنيه.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) ، ومديرية أمن القاهرة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل ، شروع فى قتل ، إتجار مخدرات ، سرقة بالإكراه ، بلطجة ، إستعراض قوة") بنطاق محافظة "سوهاج"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، أفيون ، إستروكس" – أكثر من 19 ألف قرص مخدر) ، وكذا (16 قطعة سلاح نارى "4 بنادق آلية ، 2 بندقية خرطوش ، 7 فرد خرطوش ، 2 طبنجة ، فرد رصاص")..

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (92) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .





