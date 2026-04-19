أسماء| 11مصابا حصيلة حريق مصنع مفروشات بالمحلة.. ومسئول أمني: سيطرنا علي النيران.. صور

أفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم أن حريق مصنع المفروشات والغزل بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة نحوا 11 مصاب جراء النيران التي اندلعت بالطابق السادس بالمصنع .

اسماء الضحايا والمصابين



وأشار المسئول الطبي أن المصابين هم كل من محمد السيد يوسف 17 سنة اشتباه اختناق ومحمد مطاوع ابراهيم دياب21 سنة اشتباه اختناق

واسماء مصطفي عبد الجواد 26 سنة اشتباه اختناق ومصطفي محمود حسين علي 14 سنة اشتباه اختناق ورضا محمد محمد خير 41 سنة اشتباه اختناق وإسراء طلعت حسن الشنهاب 17 سنة اشتباه اختناق وحنين رضا عبد السلام 15 سنة اشتباه اختناق وسماح محمد جاد ابو العطا 13 سنة اشتباه اختناق ونورا ناصر سيلمان 21 سنة اشتباه اختناق

ونورا حسين محمود 17 سنة اشتباه اختناق وبسمة على السيد 18 سنة اشتباه اختناق.

تحرك أمني



كانت منطقة شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت وصول اللواء أسامة الهوارى مدير أمن الغربية وعدد من القيادات التنفيذية لمباشرة نقل 10 حالات مصابة بالاختناق بسبب حريق مصنع غزل ومفروشات بالمنطقة الصناعية والتأكد من إتمام كافة عمليات التبريد لكافة أجزاء مصنع حفاظا علي أرواح وحياة المواطنين.

إخماد حريق هائل بمصنع غزل المحلة

في المقابل نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إجراء عمليات التبريد بأجزاء مصنع الهواري للغزل والمفروشات المحترق إثر ماس كهربائي باستخدام المواد الرغوية بعدما تم رفع عدد سيارات وفناطيس مياه إلي 9 سيارات علي الأكثر إثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

اجراء عمليات التبريد

واستمرت عمليات الاخماد من جهه رجال المطافىء إلي نحو ساعتين علي الاكثر وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين ارواح وحياة المارة بالشارع .

في المقابل أصدر مدير أمن الغربية توجيهاته العاجلة إلي الواء احمد ثروت دراز حكمدار مركز المحلة بسرعه الدفع ب9 سيارات مطافىء إضافية سعيا في إخماد نيران حريق مصنع غزل ومفروشات كبير بمنطقة شارع المستشار بمدينة المحلة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين قبل امتداده للمصانع المجاورة .

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بسرعة التعاون مع الاجهزه التنفيذية للسيطرة علي الحريق وإخماد النيران والتأكد من سلامة كافة عمال المصنع وسكان المنازل المجاورة.



بداية قصة الحريق

كانت منطقة شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل اندلاع حريق هائل بمصنع غزل والنسيج إثر ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في تصاعد الأدخنه حتي عنان السماء وتم الدفع ب9 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ النجدة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل داخل مصنع غزل والنسيج بمحيط المنطقة الصناعية بمنطقة شارع المستشار بنطاق دائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع ب9 سيارات مطافىء و3 إسعاف لإغاثة المواطنين وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة.

إخماد حريق هائل بمصنع الغزل

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.