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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبد الفتاح: المنتخب يتعامل بالمجاملات.. وأبو ريدة أشرك الحضري في المونديال

صدى البلد

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن اختيارات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة روي فيتوريا للحراس في بطولة إفريقيا لم تكن غير جيدة.


وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا كنت في الجهاز الفني لمنتخب مصر لما كنت اختارت محمد صبحي، بعد هروبه من معسكر فريقه، بالإضافة لمستواه غير الجيد".


وأضاف: "إصابة محمد الشناوي لم تكن تسمح بانضمامه لقائمة منتخب مصر، والدليل على ذلك أنه لم يلعب مع بيراميدز في كأس رابطة الأندية بعد عودته من كأس إفريقيا".


وتابع: "كنت أفضل اختيار حمزة علاء، كي يكتسب الخبرات قبل المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس".


وأكمل: "نحن نفكر بقلوبنا وليس بعقلنا، والدليل على ذلك، مشاركة عصام الحضري في كأس العالم من أجل تكريمه، لا يجب أن ننظر للعواطف".


وأتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "ما الذي استفدناه من تواجد الحضري في كأس العالم.. هاني أبو ريدة هو من أشرك الحضري في كأس العالم، نحن اعتادنا على المجاملات والعواطف".

محمد الشناوي كأس أفريقيا كأس رابطة كأس العالم

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