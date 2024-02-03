اكتشاف شجرة قديمة نادرة تثير حيرة العلماء.. هذا سر شكلها الغريب

تم العثور على نوع جديد من الأشجار القديمة يشبه إلى حد كبير الرسومات الخيالية للكاتب الأمريكي الشهير الدكتور سوس.

وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "Current Biology"، تم اكتشاف خمسة أشجار قديمة محفورة في الصخور بمقاطعة نيو برونزويك في كندا، والتي دفنتها زلزال قبل 350 مليون سنة.

ويتميز هذا النوع الجديد من الأشجار بأن جذعها محاط بأكثر من 250 ورقة تترتب بشكل حلزوني.

ووفقًا للباحثين، تعتبر هذه الأشجار القديمة "كبسولات زمنية" تفتح نوافذًا صغيرة على المناظر الطبيعية والأنظمة البيئية في عمق التاريخ. وقد أثر هذا الاكتشاف على فهمنا لتطور الأشجار وهندستها على مر التاريخ الطويل للأرض.

بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية اعتبر الباحثون هذا الاكتشاف فرصة نادرة لملء بعض الثغرات في سجل الأحافير المتعلق بالأشجار القديمة.

ووفقًا لروبرت جاستالدو، أستاذ علم الجيولوجيا في كلية كولبي في واترفيل بولاية ماين، هناك خمسة أو ستة أشجار فقط يمكن توثيقها في الفترة الباليوزوية بحيث تكون فروع الشجرة وأوراقها المتنامية لا تزال مرتبطة بالجذع.

تعتبر هذه الأشجار القديمة اكتشافًا فريدًا ونادرًا، حيث تم العثور عليها بحالة محفوظة تمامًا في الصخور، وتتوفر معلومات قيمة حول تكوينها وتطورها.

وتوصل الباحثون إلى أن هذه الأشجار القديمة تمت محاصرتها بسرعة كبيرة في قاع بحيرة قديمة نتيجة لانزلاق تربة تسبب فيه زلزال "كارثي".

وبعد ذلك، عادت البحيرة إلى وضعها الطبيعي وتراكمت الرواسب والصخور حول الأشجار المدفونة.