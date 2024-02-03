أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على انتقال عبد الله السعيد للزمالك

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بنادي الأهلي، على انتقال عبد الله السعيد من بيراميدز للزمالك.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “صفقات الزمالك تمت بهدوء وهذا ما يميزها ولكنّ أداء اللاعبين هو اللي هيحسم رد الجمهور سواء ايجابياً او سلبياً”.

وانضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك في صفقة تاريخية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لاقت إعجابًا وإشادة واسعة من جانب جماهير القلعة البيضاء.

انتهت القصة رسمياً.. وأصبح عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز لاعباً فى صفوف نادى الزمالك بداية من شهر يناير الحالي، حيث أنهى اللاعب كل شيء مع نادى بيراميدز، ووصل الى مقر الزمالك وقام بالتوقيع على عقود الانضمام الى نادى الزمالك.