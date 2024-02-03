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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رد فعل مفاجئ.. هل يتولى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر؟

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

ارتبط اسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بتدريب منتخب مصر، بعد اقتراب رحيل المدرب الحالي للمنتخب روي فيتوريا، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية للفراعنة.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى إقالة البرتغالي روي فيتوريا وفسخ عقده بالتراضي بعد الوداع المبكر لـ كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

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يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7.

وقدم منتخب مصر أسوأ نسخة له في أمم أفريقيا الحالية، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالبطولة وتأهل إلى ثمن النهائي بـ 3 نقاط فقط جمعها من 3 تعادلات قبل أن يخسر من الكونغو بركلات الترجيح.

ماذا قدم كيروش مع منتخب مصر؟

تولى كارلوس كيروش قيادة منتخب مصر يوم 8 سبتمبر في 2021، خلفًا لحسام البدري، حيث قاد المنتخب في 21 مباراة ما بين مباريات ودية وبطولة كأس العرب وتصفيات المونديال وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وحقق كيروش الانتصار مع الفراعنة خلال 14 مباراة ما بين ودية ورسمية، بينما تعرض للخسارة خلال 5 مباريات بينها 3 نهائيات، حيث خسر الفراعنة مع كيروش أهم بطولتين هما كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وعدم التأهل لـ كأس العالم 2022.

ورحل كارلوس كيروش عن قيادة منتخب مصر عقب فشل تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بعد الخسارة من منتخب السنغال في التصفيات الفاصلة بركلات الترجيح.

هل يتولى كيروش تدريب مصر؟ 

علق روجر دي مساعد المدرب السابق في جهاز كارلوس كيروش بـ منتخب مصر على إمكانية عودة الأخير لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، قائلا: “تابعنا تصريحات وزير الشباب والرياضة المتعلقة بعودتنا مجددًا لتدريب المنتخب المصري ونشكره على طرح اسمنا مرة أخرى”.

وأضاف مساعد كيروش، في تصريحات صحفية: ”إذا تواصل أحد المسئولين مع كارلوس كيروش وكان هناك عرض رسمي لتدريب المنتخب، سيرحب بالطبع ويوافق على قبول العرض”.

بدوره، أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن كيروش كان يحصل على 70 ألف يورو فقط، بينما يحصل فيتوريا على ثلاثة أضعاف الراتب.

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية: «كيروش دائمًا كان يريد اختيار العناصر الشابة لمنتخب مصر، ومثال على ذلك ضم أسامة فيصل في خط الهجوم عندما كان نسعى لضم رأس حربة للبطولة العربية».

واختتم: «نتواصل مع كارلوس كيروش، ولكن لا أعلم مدى إمكانية موافقته على العودة مجددًا لقيادة منتخب مصر، ولكن كل شيء  وارد، قد يوافق على العودة، إذا كان التعامل معه بشكل مختلف، ووفقًا لأمور إدارية معينة».

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