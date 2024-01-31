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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 منتخبات أفريقية تفاوض كيروش.. تفاصيل

صدى البلد

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفاوض خمس منتخبات افريقية مع كيروش عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : خمس منتخبات افريقية تفاوض كروش علي تدريب منتخباتها الجزائر ، تونس ، مصر ، غانا ، والكاميرون.

ودع منتخب مصر بطوله كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخساره من الكونغو بركلات الترجيح.

ودع منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، على ملعب لاورينت بوكو.

منتخب مصر قائمة منتخب الجزائر غانا تونس

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