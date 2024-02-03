صحف الإمارات |17 ألف طفل في غزة بلا عائلات.. بلينكن يبدأ جولة خامسة بالشرق الأوسط.. وتأجيل محاكمة ترامب بتهمة التزوير

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية خامسة

تأجيل محاكمة ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ضغوط على المجر للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو

بريطانيا تحذر من صراع إقليمي أوسع نطاقاً

اليونيسف: 17 ألف طفل في غزة بلا عائلات

انسحاب المرشحين يفتح الطريق أمام بايدن وترامب للسباق الرئاسي الأمريكي

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة البيان إن الإمارات أكدت التزامها الدائم والراسخ والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمها بشكل كامل الجهود الأممية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، وسيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الذي بحث سبل تعزيز آليات إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني بشكل مكثف وآمن ومستدام، كما بحث الدور المهم والحيوي لـ«أونروا»، وأهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لأداء مهامها.

وبشأن التطورات في غزة، قالت صحيفة "الاتحاد" إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن 17 ألف طفل في قطاع غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الحرب، داعيةً المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن أطفال القطاع، مشيرةً إلى أن وضعهم يزداد قتامة يومياً.

دوليا، ذكرت صحيفة "البيان" أنه من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات جديدة لحل الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

ويبدأ بلينكن اليوم السبت جولة تستمر حتى الثامن من فبراير الجاري ويزور خلالها كلا من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، حسبما أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزير يوم الجمعة في واشنطن.

ومن الصحيفة ذاتها، جرى إرجاء موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة الانتخابات.

وأعلنت المحكمة في العاصمة واشنطن يوم الجمعة أن بدء المحاكمة، التي كانت مقررة في 4 مارس، سيتأجل نتيجة لمسائل قانونية غير محسومة. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم", تتزايد الضغوط على المجر للتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد أن اشتركت بودابست أخيرا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الاتفاق على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الجمعة، إنه "حوصر" قبل الموافقة على اتفاق للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) في قمة عقدت في بروكسل أمس الخميس بعد أسابيع من المقاومة.

أما صحيفة "الخليج"، أكدت بريطانيا أنها لا تخطط للانضمام إلى ضربات، هددت الولايات المتحدة بتنفيذها، رداً على «هجوم الأردن» الذي أسفر عن مقتل 3 من جنودها، فيما شهد الرئيس الأمريكي جو بايدن عودة رفات الجنود الأمريكيين الثلاثة إلى الولايات المتحدة، أمس الجمعة.

في حين قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الجمعة، إن بلاده لن تبدأ حرباً، لكنها «سترد بقوة» على كل من يحاول أن يستأسد عليها.

وحذر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس من «صراع إقليمي أوسع نطاقاً»، لكنه دعا إيران إلى إظهار سيطرتها على هذه الميليشيات المدعومة منها في سوريا والعراق.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلن مرشحون في الانتخابات التمهيدية الأمريكية الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح المرشح الجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن، قبل فترة وجيزة من الإعلان بشكل نهائي عن الأسمين المرشحين عن الحزبين لخوض الانتخابات المنتظر إجراؤها وسط أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة.