وكالة تسنيم: إيران تزيح الستار عن صاروخ "شفق"

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم السبت بأن السلطات الإيرانية أزاحت الستار عن صاروخ جديد أطلق عليه "شفق".

وقالت الوكالة الإيرانية أن صاروخ شفق الجوي يتميز بأنه ذكي ودقيق ويمكنه إصابة الأهداف من مسافة 20 كيلومترا.

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة والميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، حيث وجهت القوات الأمريكية ضربات لمنشآت الحرس الثوري الإيراني في البلدين العربيين.

وجاءت الضربات الأمريكية ردا على الهجوم الذي شنته ميليشيات عراقية موالية لإيران على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن المعروفة بـ"البرج 22".