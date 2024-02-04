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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفضت تعطيه فلوس من معاشه..السجن 15 عاما لمسن أنهى حياة زوجته بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، السبت، مسن بالسجن المشدد 15 عاما لقيامه بإنهاء حياة زوجته بسبب رفضها إعطائه أموالا من معاشه بمنطقة الوليدية بأسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ.

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تعود وقائع القضية رقم 697 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " عواطف . ع . ح " جثة هامدة وبها طعن بالصدر وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم وتوصلت تحريات المباحث إلى وقوع مشاجرة بين المتهم " سعد الدين . ح . ع " 74 عاما بالمعاش وزوجته المجني عليها " عواطف . ع . ح " بسبب رفضها إعطائه " فلوس " من المعاش الخاص به قام على إثرها أعداد سلاح أبيض لتهديدها حتى تقوم بإعطائه " فلوس " وعندما رفضت انهال عليها بالضرب بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته مما أدى إلى إصابتها والتي أودت بحياتها .

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