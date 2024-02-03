رئيس الكاف: أفريقيا ستحظى بالاحترام عندما نفوز بكأس العالم

أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن فخره بمستوى كأس الأمم الحالية في كوت ديفوار، مشددًا على أن الاحترام المستحق لأفريقيا سيأتي عندما تحقق القارة الفوز بكأس العالم في يوم من الأيام.

يرى موتسيبي أن نجاح منتخبات مغمورة في البطولة الحالية يعود جزئيًا إلى زيادة المكافآت المالية الموجهة لهذه الدول من الكاف.

وتحدث أيضًا عن تحسن جودة المنتخبات الأفريقية وأهمية استثمار الأموال في تطوير المواهب والبنية التحتية لكرة القدم في القارة..

وأكد على أهمية الاحترام والتقدير للكرة الأفريقية وثقته في أن الفوز بكأس العالم سيجلب للقارة التقدير الذي تستحقه.